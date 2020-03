Corona-Pandemie: Sind Atemschutzmasken sinnvoll oder nicht?

WHO: Schutzmasken nur für Erkrankte

Aber so einfach ist es wohl nicht: Es gibt laut WHO keinerlei Anzeichen dafür, dass mit einer Maskenpflicht etwas gewonnen wäre.

Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. "Unser Rat: Wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist" , so WHO -Nothilfedirektor Michael Ryan.

Tröpfchen sollen abgefangen werden

Ein einfacher Mundschutz bietet kaum Schutz vor Infektionen. Ist jemand allerdings bereits erkrankt - im Zweifel ohne es zu wissen - lässt sich dadurch eine Ansteckung anderer verhindern. Beim Sprechen, Husten oder Niesen setzen wir Tröpfchen frei.