Corona-Pandemie zieht wieder an - neue Impfstoffe hinken hinterher

Für weniger wahrscheinlich halte er, dass die Intensivstationen erneut an ihre Belastungsgrenzen stoßen. "Auch das ist nicht auszuschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer."

Lohnt sich die Hoffnung auf die neuen Impfstoffe noch?

Groß sind daher die Hoffnungen auf die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe. Diese sollten ursprünglich bereits im Frühjahr kommen. Mittlerweile werden sie im Herbst erwartet.

" Was man dazu sagen muss: Angepasst sind die Impfstoffe längst. Was gedauert hat, sind die entsprechenden Studien ", erläutert Antje Sieb von der WDR -Wissenschaftsredaktion Quarks. "Denn bevor man den neuen Impfstoff in Massen produziert, will man ja sichergehen, dass der neue auch tatsächlich besser ist als der alte."

Das ist neue Impfstoff aber offenbar nur bedingt: "Es sieht so aus, als würde er nicht ganz so viel bringen, wie man sich erhofft hat" , so Sieb. Der Grund: Bei der Entwicklung des Impfstoffs hinke man dem Virus immer ein bisschen hinterher.

"Das Virus war mal wieder schneller." Antje Sieb, WDR Quarks

"Die angepassten Impfstoffe arbeiten ja mit der Omikron-Variante, aber eben mit der allerersten." Das war BA.1. "Mittlerweile sind wir bei der Untervariante BA.5 angekommen. Das ist die, der wir jetzt gerade die Sommerwelle zu verdanken haben" , so Sieb.