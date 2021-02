Sinkende Corona-Zahlen: Sind Lockerungen in NRW möglich?

Virologe Kaiser: Lockerungen nur bei vielen Tests

Virologe Rolf Kaiser von der Uniklinik Köln hält Lockerungen auch in Deutschland für möglich, unter der Voraussetzung, dass viel getestet wird: "Das heißt verstärkt Kitas , verstärkt Schulen zu untersuchen, um die Ausbreitung der Coronaviren gerade in diesen jungen Bevölkerungsschichten zu untersuchen, die ja häufig klinisch nicht auffällig sind" , sagte er in der Aktuellen Stunde im WDR-Fernsehen.

Ministerium warnt vor Scheinsicherheit

Die NRW-Gesundheitsministerium sieht das grundsätzlich anders: "Mit Blick auf Österreich ist anzumerken, dass negative Testergebnisse immer nur eine Momentaufnahme darstellen und keine Garantie auf Nicht-Infektiösität darstellen. Es besteht die Gefahr, dass eine Scheinsicherheit vermittelt wird (...)."