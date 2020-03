Wie geht es dem "Patienten Null" der Corona-Krise?

Er ist jung, er ist fit, er ist gesund und er kommt aus keinem Corona-Krisengebiet. Das war vor vier Wochen. Jetzt kann er es selbst nicht fassen, aber er ist in der Corona-Krise der "Patient Null" in Deutschland. Jonas P. (Name geändert) liegt seit vier Wochen in absoluter Quarantäne in der Virologie und Infektiologie der Berliner Charité.

" Patient Null " oder " Indexpatient " nennt die Epidemiologie die Person, von der eine Krankheit ihren gesicherten oder zumindest mutmaßlichen Ausgang genommen hat. Jonas P. sieht sich eigentlich als "Patient Eins": " Ich war ja nicht weg. Ich muss mich ja auch hier irgendwo angesteckt haben. "

Warum ist der " Patient Null " so wichtig?

Bei der Suche nach Infektionsketten, also Ansteckungswegen, ist es extrem hilfreich, so nah am Ursprung wie möglich anzusetzen, um möglichst viele Infizierte zu finden und zu isolieren.