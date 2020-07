Corona-Verstöße in NRW: So bereiten sich die Städte auf das Wochenende vor

Innenstadt-Kontrollen am Wochenende

In Siegen wird das Ordnungsamt am Wochenende verstärkt in der Innenstadt kontrollieren. Zuletzt hätten sich Anwohner über "partybegeisterte Menschen" bei der Stadt beschwert. Auch in Düsseldorf wird die Polizei wieder starke Präsenz zeigen. Große Info-Banner in der Altstadt sollen auf die Abstandsregeln hinweisen. Auf der großen Freitreppe am Burgplatz wurden Abstandsstreifen auf den Treppenstufen angebracht. Einige Düsseldorfer Gastronomen haben angekündigt, am Wochenende auf den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol freiwillig zu verzichten.

Entspannte Lage in Münster