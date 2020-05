Unplanbar und verwirrend: soziales Leben in Coronazeiten

Google-Daten zeigen: Menschen suchen nach Orientierung

Daten zu Google-Suchanfragen geben einen Hinweis darauf, wie Menschen damit umgehen: Seit Anfang März tippen in NRW mehr Menschen als je zuvor die Begriffe "was", "wie", "wann" oder "darf" in das Suchfeld. Sie wollen etwa wissen: "was ist erlaubt?", "darf ich meine Familie besuchen?" oder "mit wie vielen Personen darf man sich treffen?"

Die Menschen in NRW suchen nach Orientierung. Auch Hochzeitsplanerin Katrin Glaser wünscht sich mehr Planbarkeit: " Das schlimme für die Paare ist, nicht zu wissen: wie geht es weiter? Jede klare Ansage hilft, egal wie negativ sie ist ", sagt sie. Für die deutsch-griechische Hochzeit lautet ihr Plan: Abwarten, flexibel sein.