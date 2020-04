Trotz Corona in den Sommerurlaub?

Gutschein-Regelung soll Unternehmen helfen

Die Bundesregierung hält weiter an dem Plan fest, dass Kunden für abgesagte Reisen Gutscheine bekommen sollten. Sie will damit verhindern, dass die Unternehmen in der Krise in weitere finanzielle Schwierigkeiten kommen. Noch ist diese Regelung nicht in Kraft.

Kritik von der EU

In der EU trifft dies offenbar nicht auf Gegenliebe. Der EU-Kommissar für Justiz und Verbraucherschutz, Didier Reynders, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, nach EU-Recht hätten Verbraucher die Wahl, ob sie einen Gutschein oder eine Erstattung wollen. Verbraucherschützer in Deutschland sehen das ähnlich und kritisieren die Gutscheinlösung scharf.

Verbraucherzentralen: "Vertrauen nicht komplett erschüttern"

" Wenn die Branche schnell wieder auf die Beine kommen soll, dann braucht sie auch in Zukunft vor allem eines: Kunden ", schreibt der Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen am Montag im "Handelsblatt". Wer deren Vertrauen nicht komplett erschüttern wolle, dürfe ihre Rechte nicht leichtfertig beschneiden und ihre Interessen nicht denen der Wirtschaft unterordnen.

Tourismusbeauftragter: "Wirtschaftlicher Druck wird größer"