Gefährdete Menschen vor Corona schützen - aber wie?

Kinder nicht zu Großeltern

In einem NDR-Podcast sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, Christian Drosten, man solle "Kinder in den kommenden Monaten nicht mehr in die Betreuung der Großeltern geben".

Professor Christian Drosten, Direktor im Institut für Virologie Charité Berlin

Man müsse bei der älteren Bevölkerung davon ausgehen, dass 20 bis 25 Prozent dieser Personen sterben werden. Daher müsse das Sozialleben der Jüngeren für einige Monate aufhören.