Erster Schulweg unter Corona-Bedingungen

Unterricht in kleineren Gruppen

Insgesamt sollen am Donnerstag rund 400.000 Schüler in NRW zum Unterricht zurückkehren. Die überwiegende Zahl der angehenden Absolventen besucht Berufskollegs und macht dort eine Fachprüfung. Hinzu kommen alle Schüler, die an einer NRW-Schule die verpflichtende Prüfung nach Klasse 10 ablegen.

Für beide Gruppen gilt: Sie müssen wieder zur Schule gehen. Allerdings meist anders als vor Corona: Da der Unterricht in kleineren Gruppen mit maximal 15 Schülern stattfinden soll, müssen die Klassen geteilt werden. An vielen Schulen lernt die eine Hälfte der Jugendlichen am Vormittag und die andere am Nachmittag.

Die rund 90.000 Abiturienten können ebenfalls in die Schulen zurück – allerdings ist das bei ihnen freiwillig.

Bedenken wegen Gesundheitsrisiken

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat ihre Entscheidung noch mal verteidigt. Im WDR sagte sie, sie sei positiv gestimmt, dass alle Beteiligten das schaffen können. Die NRW-Regierung nutzt die früheste Option einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Schulöffnung.

Dagegen haben Oppositionsparteien sowie Schüler- und Lehrervereinigungen erhebliche Bedenken wegen gesundheitlicher Risiken für Schüler, Lehrer und deren Angehörige. Das Aktionsbündnis "Schulboykott NRW" will sich am Donnerstagmorgen vor der Düsseldorfer Staatskanzlei zu einer zweiten kleinen Kundgebung in dieser Woche treffen.

Die Aktivisten fordern, das Abitur 2020 nach Durchschnittsnoten zu vergeben statt nach Abschlussprüfungen. Wegen hoher Sicherheitsauflagen ist die Protestaktion nach Angaben der Veranstalter mit nur 25 Teilnehmern vor Ort geplant.