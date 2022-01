Schule und Kita ohne Quarantäne - kann das funktionieren? 

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreicht täglich neue Höchstwerte: Das Robert Koch-Institut meldete zuletzt innerhalb eines Tages rund 134.000 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit inzwischen bei knapp 639. In NRW ist die Inzidenz in drei Städten sogar über die Marke von 1.000 gestiegen: in Bonn, Krefeld und Solingen.

Und es ist noch lange nicht vorbei: Gesundheitsminister Lauterbach hat am Mittwoch im ZDF bekräftigt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle vermutlich erst Mitte Februar kommt – mit möglicherweise Hunderttausenden Neuinfektionen pro Tag. Was heißt das für den Alltag von Kita-Kindern und ihren Erzieher:innen, für Schüler und ihre Lehrer:innen? Hier die Antworten zur Lage in NRW .

Was empfehlen Kinderärzte?

Professor Tobias Tenenbaum

Für Deutschlands obersten Mediziner für Kinder-Infektionskrankheiten ist die Sache klar: Er fordert ein Ende der Quarantäne für Kita- und Schulkinder. "Kontaktpersonen gehören bei regelmäßiger Testung und negativem Ergebnis in die Kita oder in die Schule. Für sie sollte die Quarantänepflicht aufgehoben werden, wo sie noch besteht" , sagte Tobias Tenenbaum, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), in der Donnerstagsausgabe der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Tenenbaum sprach sich dagegen aus, dass besorgte Erzieherinnen und Erzieher oder Gesundheitsämter Abertausende Kinder unnötig vom Unterricht fernhielten.

"Die Virusverbreitung durch Kita- oder Schulschließungen zu verhindern, das ist jetzt nicht mehr der richtige Weg." Tobias Tenenbaum, Präsident DGPI