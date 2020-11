Verlängerung des "Lockdown light": Das schlagen die Länder vor

Zudem sollen die Länder selbst entscheiden dürfen, welche " weiterführende Maßnahmen " ergriffen werden können. Obwohl in dem Beschluss-Entwurf betont wird, wie wichtig Präsenzunterricht ist, wird in diesem Zusammenhang Hybridunterricht erwähnt, also eine Kombination aus Präsenz- und Distanzunterricht.

In Schulen, in denen sich ein Lehrer oder Schüler mit Corona infiziert, soll sich die gesamte betroffene Klasse fünf Tage in Quarantäne begeben und anschließend alle Schüler und Lehrer einen Antigen-Test machen. Fällt dieser negativ aus, kann der Unterricht fortgesetzt werden.

Universitäten und Hochschulen sollen " grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen ", schlagen die Länder vor.

Silvester

Um die Einsatzkräfte und Krankenhäuser zu entlasten wollen die Länder ein Böllerverbot für Silvester erlassen. Der Verkauf, Kauf und das Zünden von Feuerwerkskörpern wird somit verboten.