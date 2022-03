Corona-Lockerungen: Wie sinnvoll sind die Quarantäne-Regeln noch?

Quarantäne-Regeln könnten zu Problemen in der kritischen Infrastruktur führen

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sinnvoll die Quarantäne-Regelungen noch sind, wenn am 20. März fast alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen gelassen werden. Drohen dadurch nicht die Engpässe in der kritischen Infrastruktur, vor denen im vergangenen Jahr gewarnt wurde?

Infektionsmodelierer Prof. Dr. Thorsten Lehr

"Genau das wird das große Problem sein ", sagt Infektionsmodellierer Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Uni Saarbrücken im Gespräch mit dem WDR. " Auch wenn die Krankenhäuser nicht wegen einer großen Zahl an Corona-Patienten überlastet sind, könnte es zu Ausfällen an anderer Stelle kommen, einfach weil so viele Menschen in Quarantäne müssen ."

Auch der Epidemiologe Timo Ulrichs, Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Berliner akkon Hochschule sieht das so. Ein Weiterverfolgen der Quarantäne-Regeln könne dazu führen, dass die Nebenwirkungen größer würden als der gewünschte Effekt. " Also Blockierung der Arbeitsfähigkeit in kritischen Infrastrukturen, auch im Gesundheitssektor, bei nur noch wenig Beitrag, Übertragungsketten zu unterbrechen ", so Ulrichs.

Keine Quarantäne ist auch keine Lösung

Dennoch raten beide Mediziner davon ab, auch die Quarantäne-Regelungen mit dem 19. März auslaufen zu lassen. In diesem Fall prognostiziert Infektionsmodellierer Lehr einen so explosionsartigen Anstieg der Infektionszahlen, dass die kritische Infrastruktur sowieso ins Wanken gerät. " Noch dazu würden die Infektionen dadurch auch wieder in die Schichten getragen werden, die sich bislang gut schützen konnten ", sagt er. " In Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, also die vulnerablen Gruppen ."

Epidemiologe Prof. Dr. Timo Ulrichs