Corona: Darf ich an Ostern verreisen?

Tagesausflug in NRW?

Auch Ausflüge innerhalb Nordrhein-Westfalens gestalten sich in Zeiten von Corona schwierig. Es gibt zwar keine Ausgangssperre, aber an vielen Orten kontrolliert das Ordnungsamt, ob die Kontaktsperre eingehalten wird. Viele Ausflugsziele wie das Hermannsdenkmal oder bestimmte Wanderwege in der Eifel sind geschlossen. Die beliebte Eifelstadt Monschau hat ihre Narzissentäler und -wiesen, ein beliebtes Ausflugsziel in der Region, gesperrt.