Trotz Corona dichtes Gedränge beim Shoppen vor Osterfest

Limbecker Straße offenbar gut besucht

So waren auf der Limbecker Straße in Essen am Nachmittag fast doppelt so viele Passanten unterwegs wie durchschnittlich, ergab eine Auswertung des Anbieters Hystreet. Auch der Alte Fischmarkt in Münster war demnach am Samstag nochmal voller als am Gründonnerstag, blieb jedoch unter dem Mittelwert.

Ansonsten scheinen die Innenstädte nicht so überfüllt gewesen zu sein wie vielleicht befürchtet, das zeigen zumindest die Passanten-Zahlen in den Einkaufsmeilen zum Beispiel in Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Wuppertal.