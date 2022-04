Neue Quarantäne-Regeln: Arbeitsrechtliche Fragen offen

Beträchtliches Konfliktpotenzial

Stefan Greiner

Das sorgt für große Verunsicherung in der Arbeitswelt. "Es gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit, die es vorher nicht gegeben hat - aufgrund einer Empfehlung, die ein bislang klares Verbot ersetzt. Dadurch ist das Konfliktpotenzial in den Betrieben ganz beträchtlich. Es stellt sich eine Fülle an arbeitsrechtlichen Fragen, für die es keine Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann“ , sagte Arbeitsrechtsexperte Prof. Stefan Greiner von der Universität Bonn dem WDR .

Für Streitigkeiten bestehe angesichts der unklaren Rechtslage viel Raum: "Die Akteure auf den dezentralen Regelungsebenen, also Betriebsräte und die Unternehmensleitung, müssen eine befriedende und konkretisierende Funktion ausüben und sich betrieblich auf klare Regelungen einigen, die dann diesen unklaren und unverbindlichen gesetzlichen Rahmen durch klare Spielregeln vor Ort ersetzen."

Ethik unter Kollegen

Norbert Krafeld

Wie man sich als Arbeitnehmer verhalten sollte, wenn ein mit Corona infizierter Kollege am Arbeitsplatz erscheint, erklärte der Bielefelder Fachanwalt für Arbeitsrecht Norbert Krafeld dem WDR so: "Man sollte den Betreffenden bitten, nach Hause zu gehen und sich krankschreiben zu lassen. Das wäre von der Ethik her der erste Schritt unter Kollegen."

Empört und eigenmächtig den Arbeitsplatz zu verlassen, um sich vor dem kranken Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen, sei keine gute Idee: "Wenn der Kollege nicht gehen will, sollte man die Firmenleitung einschalten, um die Angelegenheit zu regeln" , so Krafeld.

Leistungsverweigerungsrecht stützt Infizierte

Darf denn ein symptomfreier, aber positiv getesteter Arbeitnehmer überhaupt die Arbeit verweigern, da er doch von seiner gesundheitlichen Verfassung her eigentlich arbeiten könnte? "Ja, diese eigenverantwortliche Entscheidung kann er rechtlich treffen" , sagte Arbeitsrechtsexperte Greiner. Es gebe den Paragrafen 275, Absatz 3, BGB , der ein Leistungsverweigerungsrecht in solchen Situationen der Unzumutbarkeit einräume.

Ob das in der Realität, etwa in einem kleinen Handwerksbetrieb, der kein Homeoffice anbieten kann, praktisch umsetzbar ist, stehe auf einem anderen Blatt: "Recht haben und Recht durchsetzen sind im Arbeitsrecht zwei unterschiedliche Dinge" , so Greiner.

Zahlt mein Arbeitgeber bei freiwilliger Quarantäne?

Bekäme ein symptomfreier und infizierter Arbeitnehmer in dieser Situation denn weiterhin seinen Lohn, wenn er nicht zur Arbeit erschiene? Da greife "der Paragraf 616 BGB, der für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit bei Leistungshindernissen aus persönlichen Gründen eine Entgeltfortsetzung bereitstellt" .

Modus der Unverbindlichkeit

Greiners Fazit: In den Rechtsfolgen seien die Quarantäne-Lockerungen arbeitsrechtlich höchst unsicher. Die vorherige Klarheit gehe jetzt verloren, da die Politik aus dem Kontaktverbot in einen Modus der Unverbindlichkeit und bloßen Empfehlungen wechselt: "Das führt in der Tat zu einer großen Verunsicherung."