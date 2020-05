Uniklinik Köln lädt offensiv zum Corona-Test ein

" Testen, testen, testen, auch bei vagem Verdacht" - so wirbt die Kölner Uniklinik auf ihrer Homepage direkt für kostenlose Corona-Tests. Das sei das Credo der Leiterin des Infektionsschutzzentrums, Clara Lehmann, ist dort zu lesen. Einen Termin bekomme man einfach und online über das Corona-Webtool der Uniklinik. Nur so könnten Virologen einen wirklichen Überblick bekommen, wie die Infektionslage in der Bevölkerung derzeit ist.

Früher wurden Menschen oft abgewiesen

Noch vor wenigen Wochen standen Menschen in langen Schlangen vor dem Infektionsschutzzentrum. Viele, die einen Coronatest machen lassen wollten, wurden aber abgewiesen: Testkits gab es nicht in ausreichender Anzahl, das Personal war bis an die Grenzen ausgelastet. Jetzt sieht die Lage offenbar anders aus.

