Corona-Regeln: "Zwang kann Bereitschaft zerstören"

Freiwilligkeit oder Zwang? In den neuen Bund-Länder-Beschlüssen sind viele Empfehlungen, aber kaum strikte Regeln. Was befolgen die Menschen eher? Aktuelle Zahlen einer Studie zeigen: Menschen in Deutschland sind eher einverstanden, wenn Maßnahmen freiwillig sind. Aber das reicht nicht immer aus.

Katrin Schmelz

Kontaktbeschränkungen, Maske tragen, Reisewarnungen – seit mehr als einem Jahr bestimmen diese und weitere Maßnahmen unser Leben, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen. Das Wichtigste dabei: Möglichst viele Menschen müssen sich an die Regeln halten, damit sie wirken. Katrin Schmelz forscht dazu an der Uni Konstanz und hat eine repräsentative Stichprobe von 4.800 Deutschen sowohl während des ersten als auch des zweiten Lockdowns befragt.

WDR: Frau Schmelz, was motiviert Menschen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen mehr – Freiwilligkeit oder Zwang?

Katrin Schmelz: Insgesamt zeigen unsere Zahlen, dass die Deutschen im Schnitt eher einverstanden sind, sich an freiwillige Maßnahmen zu halten. Bei der Abwägung Freiwilligkeit versus Zwang kommt es aber auch immer darauf an, ob die freiwillige Bereitschaft der Menschen ausreicht, dass die Maßnahme greift und ob eine Pflicht einen großen Widerstand hervorrufen würde. Das ist von Maßnahme zu Maßnahme unterschiedlich.

WDR: Wo zeigen sich die Unterschiede?

Schmelz: Zum Beispiel beim Maske tragen. Etwa 60 Prozent unserer Befragten sind dazu freiwillig bereit. Wenn Maske tragen also freiwillig wäre, würden immer noch zu viele Menschen sie nicht tragen. Außerdem löst eine Maskenpflicht wenig Widerstand aus und kann gut kontrolliert werden. Deswegen ist an dieser Stelle eine Verpflichtung sinnvoll. Anders ist es beim Thema Impfen: Das Einverständnis der Menschen, sich impfen zu lassen, ist im Falle einer Impfpflicht zwischen dem ersten und zweiten Lockdown erheblich zurückgegangen. Die freiwillige Impfbereitschaft war schon in der ersten Welle deutlich höher und hat sich bis zur zweiten Welle nicht verändert. Hier ist also Freiwilligkeit besser.

WDR: Wie ist das zu erklären?

Schmelz: Das hat psychologische Gründe. Es ist so: Wenn ich etwas freiwillig mache, zum Beispiel, weil es mir Spaß macht, dann handele ich autonom. Die Autonomie ist eines der wichtigsten Dinge für jeden Menschen. Wenn dann aber jemand kommt und sagt: Du musst etwas machen, dann kann dieser Druck und der Zwang von außen dazu führen, dass meine Eigenmotivation zerstört wird und ich mich im schlimmsten Falle widersetzen möchte, um meine Autonomie wiederzuerlangen.

WDR: Ungehaltene Versprechen, die Maskenaffäre in der CDU, Zurücknahme von Öffnungen – gerade während der dritten Welle werden kritische Stimmen in Richtung der Politik lauter. Wirkt sich das auch auf die Bereitschaft aus, Maßnahmen einzuhalten?

Schmelz: Ja, eindeutig. Je höher das Vertrauen in die Politik, desto höher ist auch die Bereitschaft, sich an Maßnahmen zu halten, und desto geringer der Widerstand gegen Zwang. Wir sehen da einen ganz klaren Zusammenhang. Im Schnitt ist das Vertrauen in die Politik bei unseren Befragten auch während der zweiten Welle gleich hoch geblieben. Wir haben aber auch individuell Vertrauensverluste beobachtet. Bei diesen Menschen ist dann auch gleichzeitig zum Beispiel die Impfbereitschaft gesunken.

WDR: Bekommt Deutschland die gesunde Mischung aus Freiwilligkeit und Zwang gerade noch hin?

Schmelz: Während des ersten Lockdowns hat das sehr gut geklappt. Jetzt ist die Beantwortung schwieriger geworden. Wir sind jetzt gerade in einer kritischen Phase, in der die Zahlen sehr hoch sind. Das heißt: Damit die Maßnahmen wirken und um das Coronavirus zurückzudrängen, brauchen wir jetzt eine höhere Bereitschaft der Leute als noch im Sommer, als die Zahlen sehr niedrig waren.

Das Interview führte Christian Hoch.

Stand: 24.03.2021, 16:12