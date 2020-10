Politiker und Mediziner wollen zweiten "Lockdown" vermeiden

Weltärztepräsident rechnet mit steigendem Höchstwert

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet damit, dass trotz der aktuell beschlossenen Maßnahmen die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland " in der kommenden Woche voraussichtlich die Grenze von 10.000 überschreiten " wird. Daran könnten auch die jetzt getroffenen Maßnahmen wenig ändern, weil die sich erst in frühestens fünf bis zehn Tagen auswirkten, so Montgomery.

Merkel appelliert an Vernunft der Bürger