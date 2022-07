Jetzt live: Sachverständigen-Ausschuss legt Bericht über Wirkung von Corona-Maßnahmen vor

In über zwei Jahren Corona gehörte bislang zu den Grundsätzen: Im Sommer wird die Lage entspannter, da ist es wärmer, und die Zahlen gehen zurück. Doch in diesen Tagen zeigt sich, dass diese Gewissheit nicht mehr stimmt. Das Infektionsgeschehen zieht an - obwohl es sommerlich warm ist. Mit Spannung wird daher auch erwartet, was ein Sachverständigen-Ausschuss heute in Berlin präsentiert und was das für den Herbst bedeutet.

Wie ist die Lage im Moment?

Ausgerechnet im Sommermonat Juni sind die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Während die Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - in NRW vor genau einem Monat bei 221 lag, beträgt sie am Freitag laut Robert Koch-Institut 773. Auch bundesweit gibt es einen Anstieg. Was viele gerade in ihrem eigenen Umfeld feststellen, ist also mit Zahlen untermauert. Es stecken sich gerade viele Menschen mit Corona an.

Auch in Alten- und Pflegeheimen gibt es nun wieder mehr Ausbrüche, und es liegen mehr Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Aber, und das ist die gute Nachricht: Von dem Niveau früherer Wellen mit vielen Schwerkranken und Todesfällen sind wir im Moment weit entfernt.