Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Bernd Jürgen Schneider sagte, die Ordnungsämter würden im Kampf gegen das Coronavirus eine " Schlüsselrolle " einnehmen und seit Monaten " am Anschlag " arbeiten.

Eigenverantwortung am Black Friday überfordert

Am Black Friday waren die Mitarbeiter der Ordnungsämter besonders gefragt. In mehreren NRW-Städten waren die Einkaufstraßen teilweise überfüllt. Viele haben den Tag, an dem die Geschäfte mit Sonderangeboten locken, zum shoppen genutzt. In Köln mussten zwei Shoppingcenter ihre Eingänge für einige Zeit schließen, weil drinnen zu viele Kunden waren. In Bielfeld rief das Ordnungsamt am Freitagabend die Leute mit Megafonen dazu auf, die City zu verlassen.