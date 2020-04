Bringt das Spitzentreffen die ersten Corona-Lockerungen?

Nach Ostern soll über den Zeitplan für die Corona-Einschränkungen beraten werden - so lautete zuletzt die Marschrichtung. Bleibt die Kontaktsperre? Dürfen kleine Läden wieder öffnen? Können Kinder wieder in die Schule? Bei all diesen Fragen wurde auf die Zeit nach Ostern verwiesen.

Doch nun ist es so weit: Das Osterfest ist vorbei und die Politik muss Farbe bekennen, welche Schritte sie in der Corona-Krise nun gehen will.

Beratung in Telefonkonferenz