Schulen, Wirtschaft, Reisen: Diese Corona-Lockerungen könnte es geben

Die Experten der Leopoldina bleiben in ihrer Stellungnahme vage und legen sich nicht auf einen konkreten Zeitplan fest. So ist davon die Rede, dass die Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen " sobald wie möglich " erfolgen soll. Allerdings soll das nicht für alle gleichzeitig gelten, sondern " schrittweise " passieren. Auch wird von einer "längeren Übergangszeit" gesprochen, in der die Einschränkungen akzeptiert werden müssten.

Und all das wird an Bedingungen geknüpft. So sollen die Vorgaben zu Hygiene und Abstand eingehalten werden. Auch wird ein Mund-Nasen-Schutz erwähnt. All das gelte für " längere Zeit ".