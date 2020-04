Corona-Krise: Entscheidung über weitere Lockerungen erst im Mai

Erst Auswirkungen der Lockerungen abwarten

Diese Haltung trifft auf Widerspruch. "Alle, die fordern, dass es einen genauen Fahrplan gibt, die übersehen, dass wir immer noch auf Sicht fahren, dass wir innerhalb von zehn Tagen erstmal abwarten müssen, was die Konsequenzen dieser Lockerungen sind" , sagte Timo Ulrichs, Infektionsepidemiologe und Professor Globale Gesundheit an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin, ebenfalls am Freitag im WDR 5-"Morgenecho".