Corona-Krisenstäbe der NRW-Kommunen auf Standby

Keine Entwarnung in der Krise

So warnen die Kommunen auch davor, einen Standby-Modus als eine Entwarnung in der Krise zu interpretieren. Die zahlreichen Fälle in Ostwestfalen, aber auch die jüngst sehr plötzlich notwendigen Schulschließungen in Dortmund haben gezeigt, wie schnell es ernsthafte Probleme geben kann. Das gilt auch für die "längste Theke der Welt" in Düsseldorf. Dort werden besonders an Wochenenden kaum Abstandsregelungen eingehalten. Die Corona-Lockerungen sind also eigentlich immer in Gefahr.