Konzert für Senioren: Die Feuerwehr macht's möglich

Die Duisburger Sängerin Melanie Zink wird oft für Hochzeiten, Geburtstage und auch Beerdigungen engagiert. Wegen der Corona-Epidemie fällt das derzeit alles aus. Jetzt hat sich die Mezzo-Sopranistin auf eine andere Art von Konzerten spezialisiert: Sie singt für Senioren, die in ihren Heimen gerade wenig Ablenkung haben.

WDR: Sie singen am Sonntag für Senioren in einem Altenheim in Duisburg-Rheinhausen. Wie kam es dazu?

Melanie Zink: Ich bin an einem Seniorenheim vorbei spaziert, und da hingen Bilder der Senioren im Fenster. "Macht Euch keine Sorgen, uns geht es gut, auch wenn Ihr uns nicht besuchen könnt", stand da. Manche hatten sogar ein Cocktailglas in der Hand. Das hat mich sehr beeindruckt, also habe ich angeboten, ein Konzert für die Bewohner zu geben. Die Pflegeleitung war direkt begeistert. Die Bewohner seien wie ausgehungert und würden sich stark nach solchen Veranstaltungen sehnen, hieß es. Das Ganze soll jetzt eine kleine Tournee durch die Duisburger Seniorenheime werden.