Wann können die Kitas wieder öffnen?

"Extrem hoher Druck für Entscheidungsträger"

Die passende Geschwindigkeit zu bestimmen ist nicht leicht. Gegenüber der WAZ (Montagsausgabe) sagte Stamp, NRW wolle in behutsamen Schritten bis zu den Sommerferien möglichst viele Kinder wieder in die Kindertagesbetreuung holen. " Das ist für uns als Entscheidungsträger ein extrem hoher Druck ", so Stamp auch am Sonntag (26.04.2020) im ZDF . " Wir haben einige die uns quasi Mord vorwerfen, wenn wir sagen, wir wollen öffnen, weil wir vulnerable Menschen gefährden. Und es gibt andere, die uns vorwerfen, wir sind verantwortlich, wenn Kinder in Familien zu schaden kommen, weil die Kitas nicht geöffnet sind. "

Isländische Studie über Kleinkinder und Covid-19

Bisher galten Kinder als regelrechte Virenschleudern. Die drastischen Maßnahmen bei Kitas basieren auf der Vermutung, dass Kinder die neuartigen Corona-Viren so übertragen, wie die normalen Grippe-Viren. Und bei einer Grippe ist es in der Regel auch so, dass kleine Kinder ansteckender sind als Erwachsene. Laut einer isländischen Studie trifft dies bei Covid-19 nicht zu. Kinder unter zehn Jahren sind demnach viel seltener infiziert als Erwachsene.

Auch die Fallzahlen in NRW scheinen diese isländische Studie zu bestätigen: In der vergangenen Woche gab es nur 211 Fälle von Kindern bis zu vier Jahren, 7.254 Fälle in Alter von 15 bis 34 Jahren und 13.376 Fälle bei den 35- bis 59-Jährigen.