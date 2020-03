Corona: Welche Kinder jetzt noch in Kita und Schule dürfen?

Kitas und Schulen in NRW sind wegen der Corona-Pandemie von Montag (16.03.2020) an für fast alle gesperrt. Nach einem Erlass der Landesregierung dürfen nur noch wenige Kinder und Schüler in die Einrichtungen gebracht werden.

Diese Ausnahmen werden bei Kindern von Eltern gemacht, deren Job für die Gesellschaft unentbehrlich ist und für die keine andere Betreuung ihrer Kinder möglich ist. Das gilt aber nur, wenn beide Elternteile eine sogenannte Schlüsselperson sind.

" Das öffentliche Leben muss ja aufrecht erhalten werden ", so Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) am Samstag (14.03.2020) in der "Aktuellen Stunde". " Uns geht es darum, dass die Kinder von diesen Personen dann auch geschützt werden. "

Wer gehört zur Gruppe der "Schlüsselpersonen"?

Eine Liste der betroffenen Berufsgruppen hat das Familienministerium am Sonntag (15.03.2020) veröffentlicht. Demnach sind "Schlüsselpersonen" Eltern, die in kritischen Infrastrukturen beruflich tätig sind. Eine Leitlinie listet folgende Branchen auf:

Energie



Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik)

insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Wasser, Entsorgung



Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung

insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Ernährung, Hygiene



Produktion, Groß-und Einzelhandel (inklusive Zulieferung, Logistik)

Informationstechnik und Telekommunikation



insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze

Gesundheit



insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niedergelassener Bereich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore

Finanz- und Wirtschaftswesen



insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers

Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere Auszahlung des Kurzarbeitergeldes)

Transport und Verkehr



insbesondere Betrieb für kritische Infrastrukturen, öffentlicher Personennah- und Personenfern- und Güterverkehr

Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs

Medien



insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und Krisenkommunikation

staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune)



Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justizvollzug, Veterinärwesens, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufgaben sowie Hochschulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben zuständig sind

Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe



Sicherstellung notwendiger Betreuung in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Innerhalb dieser Berufsgruppen gehe es noch darum, ob derjenige auch wirklich eine Schlüsselposition innehabe, und dies muss der Arbeitgeber dann bescheinigen, so Familienminister Stamp.