Live-Ticker zu Coronavirus: RKI spricht von schwerer Krankheit

14.50 Uhr: Aus Sicht der Krankenhausgesellschaft NRW sind die Kliniken grundsätzlich auf eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet - doch es zeichnen sich auch mögliche Probleme ab. Herausforderungen stellten mögliche Erkrankungen des Personals dar. Auch Betreuungsprobleme durch geschlossene Kindergärten könnten die angespannte Personalsituation in Kliniken verschärfen, sagte Präsident Jochen Brink der "Rheinischen Post". Die Beschaffung von Masken und Schutzkitteln stelle derzeit aufgrund der weltweit hohen Nachfrage das größte Problem dar.

14.42 Uhr: Den vier weiteren mit dem Coronavirus infizierten Erkrankten in NRW geht es den Umständen entsprechend gut. Dies sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU). Derzeit stünden im Kreis Heinsberg rund 400 Menschen unter häuslicher Quarantäne. Sie sollen sich daheim aufhalten und von Verwandten versorgen lassen, die ihnen Essen vor die Tür stellen könnten. "Wir haben heute keine Neuinfektionen. Im Moment entspannt sich die Lage für mich etwas, aber das kann sich stündlich ändern" , so Pusch.

14.35 Uhr: Wer weiß, dass er infiziert ist oder sein könnte, aber keine Vorkehrungen trifft, kann sich unter Umständen strafbar machen. Wenn er andere Personen ansteckt, seien Verfahren wegen Körperverletzung oder fahrlässiger Körperverletzung möglich. Dies teilte der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens mit.

14.22 Uhr: Die EU-Kommission erwägt nach den Worten von Wirtschaftskommissar Thierry Breton Hilfen für Branchen, die besonders von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind. Dazu gehörten die Tourismus- und die Autoindustrie. Die Kommission werde in einem Monat entscheiden, ob solche Unterstützungsmaßnahmen eingeführt werden sollen.

14:13 Uhr: Die Behandlung von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, erfordert nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keine Hochsicherheitsisoliereinrichtungen. Zur Behandlung des Virus sei nach bisherigen Erkenntnissen die reguläre Intensivstation und die reguläre Isolierung ausreichend, und hier gebe es einige tausend Betten.

13:54 Uhr: Der Kosmetikriese L'Oréal setzt zum Schutz seiner Mitarbeiter vor dem Coronavirus bis Ende März seine internationalen Geschäftsreisen aus. Diese Maßnahme betreffe auch Reisen ins innereuropäische Ausland. Das Unternehmen hat seinen deutschen Sitz in Düsseldorf.

13.05 Uhr: Wegen des Coronavirus hat die Deutsche Billard-Union die Weltmeisterschaft vom 5. bis 8. März in Viersen abgesagt. " Um das Wohlergehen der Sportler, der Besucherinnen und Besucher zu schützen ", sehe man sich zu diesem Schritt gezwungen, teilte DBU -Präsident Helmut Biermann am Donnerstag (27.02.2020) mit.

12.31 Uhr: Die ersten Corona-Fälle in NRW führen mittlerweile auch dazu, dass Falschmeldungen über die Ausbreitung kursieren. Beispielsweise kursiert im Internet ein Foto von einem Krankenwagen in der Wuppertaler Innenstadt samt Feuerwehrleuten in Schutzanzügen. Nach Informationen der Stadt gibt es bislang aber keinen bestätigten Fall einer Corona-Infektion. Die Feuerwehrleute trügen die Schutzkleidung auch beim Verdacht auf andere Krankheiten.

12.15 Uhr: Ein mit dem Coronavirus infizierter Klinikarzt, der auch an der Karnevalsfeier in Gangelt (Kreis Heinsberg) teilgenommen hatte, hatte an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung Kontakt zu zwölf Patienten. Wie viele Mitarbeiter mit ihm Kontakt hatten, werde derzeit noch ermittelt. Sie würden dann auf das Virus getestet und unter häusliche Quarantäne gestellt.