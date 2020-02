Corona-Virus: Suche nach weiteren Infizierten

Nach den fünf bestätigten Fällen des Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen versuchen die Behörden eine weitere Verbreitung der neuartigen Krankheit zu stoppen. Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

Die vielen Kontakte des Ehepaars zu anderen Menschen machen die Suche zu einer schwierigen Aufgabe. Das zeigt der Fall eines Soldaten, der auf einer Karnevalssitzung Kontakt zu dem Paar hatte. Er hatte sich zunächst mit Symptomen bei der Flugbereitschaft der Luftwaffe in Köln gemeldet, nachdem er von der Krankheit seines Bekannten in den Medien gehört hatte. Er wird inzwischen im Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz behandelt.

Drei weitere Fälle am Abend

Am späten Mittwochabend (26.02.2020) meldet das NRW-Gesundheitsministerium zwei weitere bestätigte Fälle. Sie wurden positiv auf das Corona-Virus getestet, nachdem Kontakte des erkrankten Ehepaares (46, 47) überprüft wurden. Dabei handelt es sich um eine Mitarbeiterin des schwer erkrankten 47-Jährigen und deren Lebensgefährten.

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Arzt einer Klinik in Mönchengladbach. Diese Informationen konnte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach dem WDR bisher nicht bestätigen. Am Krankenhaus Maria Hilf läuft die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Corona-Virus infizierten Arzt hatten. Er hatte sich testen lassen, und ist jetzt zuhause in Quarantäne. Der Mann lebt im Kreis Heinsberg.