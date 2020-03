Corona: Wie hilft eine Pneumokokken-Impfung?

Zudem könne ein Arzt bei einem Patienten mit Lungenentzündung, der gegen Pneumokokken geimpft ist, schneller zu einer Diagnose kommen, weil er diese Bakterien als Auslöser ausschließen kann, fügt Monika Kunze aus der Quarks Medizin-Redaktion des WDR hinzu.

Wer sollte sich impfen lassen?

Besonders gefährdet sind laut RKI Kinder in den ersten beiden Lebensjahren und ältere Menschen ab 60 Jahren. Auch Menschen, die an chronischen Krankheiten der Lunge oder des Herzens, an einem behandlungsbedürftigen Diabetes oder an bestimmten neurologischen Krankheiten leiden, haben ein erhöhtes Risiko und sollten sich deshalb impfen lassen.

Übrigens: Experten empfehlen zudem auch jetzt noch eine Grippeschutzimpfung. Lungenfacharzt Doc Esser sagt: " Auch wenn der Peak der Erkrankungswelle fast erreicht ist, gilt es auch hier, eine Doppelinfektion bei immungeschwächten Personen zu vermeiden. " Einige Experten raten auch zu einer Auffrisch-Impfung gegen Keuchhusten bei Erwachsenen. " Im Gegensatz zur Grippe- und Pneumokokken-Impfung würde ich das aber von Fall zu Fall entscheiden ", so der Einwand von Doc Esser. Also ob die Person beispielsweise vermehrten Kontakt zu potentiellen Keuchhustenüberträgern habe, etwa im Kindergarten.