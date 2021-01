Terminvergabe - So bekomme ich einen Termin für die Impfung

Sobald die ausreichende Menge an Impfstoff in den Impfzentren vorhanden ist, werden die ersten Personengruppen für die Impfung schriftlich informiert. Die Vergabe der Impftermine startet in NRW am 25. Januar. Dafür hat das Land eine Telefon-Hotline eingerichtet, über die berechtigte Personen einen Termin zum Impfen vereinbaren können.