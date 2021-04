Mehr Corona-Impfstoff aus NRW

Produktion weiter hochfahren

In der Europäischen Union produzieren derzeit mehr als 50 Unternehmen die verschiedenen zugelassenen Impfstoffe. Bis Ende des Jahres wollen sie zwischen zwei und drei Milliarden Impfdosen herstellen. Und die Menge könnte weiter steigen.

„ Die Produktionskapazitäten wird man übers Jahr entsprechend anpassen können, normalerweise dauert das wesentlich länger, aber der Druck und auch die finanziellen Möglichkeiten sind gerade da “, sagt Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld.

Vielerorts werden Produktionsanlagen, in denen bisher andere pharmazeutische Produkte hergestellt wurden, umgerüstet, sodass hier Impfstoff gegen das Corona-Virus oder entsprechende Zulieferprodukte hergestellt werden können.

NRW soll wichtiger Standort für Impfstoff-Produktion werden

NRW soll nach den Plänen von Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) bei der künftigen Impfstoff-Produktion eine wichtige Rolle spielen. „ Wir haben das Ziel, zu einem Standort zu werden in der Welt, der in der Pharma- und Biotechnologie international mithalten kann “, so Laschet Anfang Februar.

Der Impfstoffhersteller CureVac aus Tübingen möchte in Kooperation mit dem Bayer-Konzern in Wuppertal noch in diesem Jahr die ersten Impfdosen produzieren – vorausgesetzt, der Impfstoff wird in der EU zugelassen. Außerdem will das chinesische Biotec-Unternehmen WuXi Biologics im Laufe des Jahres in den Bayer-Werken in Wuppertal und Leverkusen Corona-Impfstoff herstellen.