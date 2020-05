Überlastete Gesundheitsämter: "Wir machen nur noch Corona"

Der WDR hat mit einer Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt einer größeren Ruhrgebietsstadt gesprochen. Sie arbeitet dort in dem Team, das die positiven Corona-Fälle ermittelt und dann die Kontaktpersonen nachverfolgt. Die Mitarbeiterin möchte anonym bleiben.

WDR: Ihr Amt hat in einer Anfrage von WDR/ NDR angegeben, dass Personal fehlt. Was heißt das in der Praxis?

Mitarbeiterin: In der Praxis heißt das, dass wir Überstunden kloppen. Wir gehen erst nach Hause, wenn die Fälle nachverfolgt sind. Es gibt keine normalen Arbeitszeiten und es kann von jetzt auf gleich in den Außendienst gehen. Es ist auch nicht nur unser Team im Einsatz, sondern eigentlich das ganze Amt. Und da hatten vor der Krise eben ganz viele keine Ahnung von Infektionsschutz.

WDR: Das ganze Amt ist aktuell dafür im Einsatz?

Mitarbeiterin: Ja, das ganze Amt macht neben Corona bis auf einige Bereiche seine sonstige Arbeit nicht mehr. Es steht alles andere still. Es wird nur Corona gemacht. Bis auf Aufgaben wie zum Beispiel Tuberkulose-Nachverfolgung oder die Methadon-Ausgabe. Erst diese Woche fangen wir so langsam wieder mit anderem an. Geholfen hat auch, dass es dann irgendwann Früh- und Spätdienste gab. Die soll es auch wieder geben, wenn die Fallzahlen wieder steigen.

WDR: Wie war das, als es mit Corona im März losging?

Mitarbeiterin: Der Sturm kam von jetzt auf gleich. Keiner war vorbereitet, so wirkte es jedenfalls. Denn das, was vorbereitet war, passte nicht wirklich. Die Umstellung hat dann recht lange gedauert, so drei Wochen. Dass wir es trotzdem so gut hingekriegt haben, lag auch daran, dass alle hier menschlich zueinander gehalten haben. Weil alle geblieben sind, bis die Arbeit erledigt war.

WDR: Sie bekommen dann auch die ganzen einzelnen Schicksale mit, was berührt Sie da?

Mitarbeiterin: Also was uns immer Sorgen macht, ist, wenn jemand durch Zufall positiv getestet wird, also jemand, der eigentlich symptomfrei ist, aber dann z.B. ins Krankenhaus muss. Weil es dann schwer ist, die Kontaktpersonen zu finden, weil diejenigen ja unbewusst das Virus verbreiten. Und ganz schrecklich ist, wenn jemand mit Corona stirbt und die Angehörigen auch positiv sind und nicht zu der Beerdigung können. Oder wenn jemand einsam im Krankenhaus stirbt.

WDR: Wie schaffen Sie es, damit umzugehen?

Mitarbeiterin: Inzwischen ist es besser. Ich schaue auch keine Nachrichten mehr. Am Anfang konnte ich alles nicht aus dem Kopf kriegen. Ich habe zum Glück Freunde, die in der Pflege tätig sind oder Ärzte, die ähnliches erleben, da hat es geholfen mit ihnen zu sprechen.