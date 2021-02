Corona – und jetzt auch noch fasten?

Fasten ist heilsam

Dieser Genuss ist in diesem Jahr ausgebleiben. Trotzdem gibt es gute Gründe für das Fasten – nicht nur religiöse, auch medizinische. Fasten tut dem Körper gut, sagt Prof. Michael Boschmann von der Charité in Berlin. " Fasten hat eine heilsame Wirkung. Der bewusste Verzicht auf feste Nahrung über einen längeren Zeitraum führt dazu, dass sich chronisch entzündliche Krankheiten, wie beispielsweise Rheuma, verbessern ."

Weniger als 500 Kalorien am Tag

Ein Apfel am Tag

Aber auch Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme und Bluthochdruck würden sich verbessern, sagt Prof. Boschmann. Sogenanntes Heilfasten sei sehr beliebt. Dabei ist entscheidend, dass man pro Tag weniger als 500 Kalorien zu sich nimmt. Früher dachte man, dass sich durch derart intensives Fasten die Muskeln zurückentwickeln und Mangelerscheinungen auftreten würden. Mittlerweile weiß man aber, dass der Körper den Ruhe-Unruhe-Rhythmus braucht, um gesund zu bleiben.

" Ich bin 'Meganer '"

Trotz der positiven Wirkung auf die Gesundheit: Die Meinungen über das Fasten gehen auseinander. " Ich faste und verzichte seit Monaten auf Kontakte, Geselligkeit, Gemeinschaft. In der Isolation jetzt auch noch auf das Stück Schokolade oder das Glas Wein verzichten, auf keinen Fall! ", schreibt zum Beispiel Viktoria Affeldt an WDR 4. Ganz ähnlich Wilbert Persin: " Ich werde 'Meganer'. Ich esse nur noch, was mega gut schmeckt ." Anders sieht es Doris Quirmbach, sie will auch in Corona-Zeiten fasten: "Ich werde auf Schokolade verzichten. In der Hoffnung, dass der Bauchspeck mal etwas schwindet ."

Keine Zigaretten, kein Handy

Der Handy-Verzicht fällt besonders schwer

Der Verzicht auf Süßigkeiten steht bei den meisten an erster Stelle, dicht gefolgt von Alkohol, Fleisch und Zigaretten. Das hat eine Umfrage der DAK ergeben. Immer mehr Menschen wollen aber auch auf Fernsehen, Internet und Computernutzung verzichten – auch "Digital Detox" genannt.

Fasten für den Klimaschutz

Zu einer ganz anderen Art des Fastens ruft in diesem Jahr die Evangelische Kirche von Westfalen auf: Wer im Corona-Lockdown nicht auf Süßigkeiten oder ein Glas Wein verzichten will, kann sich am Klimafasten beteiligen. Dabei geht es darum, mit natürlichen Ressourcen wie Wasser besser umzugehen.