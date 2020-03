Corona-Krise: Wer erntet Spargel und Erdbeeren?

Zehntausende Helfer fehlen

Für die rund 400 Spargelbauern in NRW geht es bereits am 8. April mit der Ernte los. Und auch der Beginn der Erdbeer- und Rhabarber-Ernte ist in Sicht. Laut NRW-Landwirtschaftsministerium wurden 45.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa, die ansonsten in NRW arbeiten, durch die Einreisesperre der Bundesregierung ausgebremst. Sie wurde am Mittwoch (25.03.2020) verhängt.

Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern überlegte sogar, eigene Flugzeuge zu chartern. Aber Erntehelfer aus Rumänien seien gar nicht in die Flugzeuge gelassen worden.