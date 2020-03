Corona-Folgen: Kaum noch Shopping in der Innenstadt Dortmund

Es ist durchaus voll am Montagnachmittag (16.03.2020) in der Dortmunder Innenstadt. Eine Tüte hat aber kaum jemand in der Hand. Nur in den Drogeriemärkten gibt es Schlangen. " Wir stehen uns den ganzen Tag die Beine in den Bauch ", klagt eine Karstadt-Verkäuferin.

" Wir dürfen ja nichts mehr: Den Kunden nicht zu nah kommen, in der Kosmetikabteilung dürfen wir nicht schminken" . Wenn es nach ihr geht, könnten die Läden komplett schließen: " Wir haben doch sowieso nichts zu tun".

Verkäuferinnen haben nichts zu tun

In vielen Geschäften müssen sich die Verkäuferinnen eine Beschäftigung suchen. In einer Poster-Galerie räumen die beiden Beschäftigten Waren ein: " Wir sind ja froh, dass es im Februar passiert ist ", sagt eine Mitarbeiterin. " Der Februar ist sowieso ein schwacher Monat. Im Dezember wäre das Virus‘ eine Katastrophe gewesen" .

In einer Boutique nebenan putzt eine junge Verkäuferin akribisch jeden Zentimeter der Regale mit Desinfektionsmittel ab. Gut gegen die Pandemie, aber auch eine Beschäftigungstherapie. Kunden sind nämlich keine im Laden.

Reisebüro bekommt viele Anfragen

Reisebüro-Mitarbeiter bekommen viele Anrufe

Michael Draeger im Reisebüro Stoffregen gehört zu den wenigen, die richtig gut zu tun haben. Pausenlos klingelt das Telefon. " Die Leute wollen wissen, wie es mit ihrer Reise weitergeht. Wir bekommen seit dem Morgen zahlreiche Absagen von Reiseveranstaltern. Das müssen wir jetzt an die Kunden weitergeben".

Die meisten muss Draeger vertrösten: " Zu Reisen ab Mai kann ich noch nichts sagen ". Immerhin ist der Stress so groß, dass er sich über die eigene Situation wenig Gedanken machen kann: " Klar, unsere Kosten wie Miete oder Personal laufen weiter. Der Schaden ist immens ".

Cafés sind gut gefüllt

Gut gefüllt sind die Cafés in der Innenstadt, viele Tische draußen sind belegt. Ich kann nicht zur Arbeit, ich hab nichts zu tun", sagt Renata, die mit ihrem Mann einen Kaffee genießt: " An die frische Luft darf man ja". "Und hier haben wir ja auch genug Sicherheitsabstand ", ruft ein Mann vom Nebentisch.

Auch an den Imbiss-Ständen in der Innenstadt ist zumindest etwas Betrieb. Rehab Salaman macht sich trotzdem Sorgen: "Ich hab nicht viel verkauft ", sagt der Angestellte eines Kartoffelstandes: " Wie soll das weiter gehen? Ich weiß nicht wie sich mein Chef die Gehälter leisten soll".

Stand: 16.03.2020, 16:45