Sind Schwimmbäder "Großveranstaltungen"?

In der Mitteilung der Stadt wurde auf das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August hingewiesen. Was genau eine "Großveranstaltung" ausmacht, wird derzeit diskutiert und von den Behörden ausgearbeitet. Mitte März hatte das Land NRW "Großveranstaltung" definiert als Veranstaltung, die von mehr als 1.000 Personen besucht wird.

Kurzarbeit bei Bädern auch in Köln

Sollte diese Definition auch für Schwimmbäder gelten, dürften viele Bäderbetreiber dem Bonner Beispiel folgen. In vielen NRW-Städten gibt es Freibäder, in die bei schönem Wetter weit mehr als 1.000 Besucher kommen. Etwa das Grugabad in Essen, das Rheinbad in Düsseldorf oder das Kölner Stadionbad. Die städtische Bäder-AG in Köln hat laut Medienberichten bereits Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter beantragt - vorerst allerdings nur bis Ende Mai.