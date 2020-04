Car- oder Bike-Sharing in Zeiten des Coronavirus

Car- oder Bike-Sharing kann in Zeiten der Corona-Pandemie eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln sein. Allerdings kann kein Anbieter garantieren, dass die Fahrzeuge nach jeder Fahrt desinfiziert werden. Dafür bieten einige besondere Rabatte an. Ein Überblick:

Desinfektion ist ein Problem

Der größte Carsharing-Anbieter Share Now hat gegenüber dem WDR angekündigt, einen Teil seiner Autos vorübergehend außer Betrieb zu nehmen. Grund sei die sinkende Nachfrage. Die übrigen Fahrzeuge werden zusätzlich zur normalen Reinigung von einem Dienstleister gereinigt und desinfiziert. Allen, die in Berufen arbeiten, die gerade besonders wichtig sind, bietet Share Now spezielle Rabatte an.

Sixt Share ist noch uneingeschränkt verfügbar. Nach Angaben des Unternehmens werden die Autos regelmäßig gereinigt und Kontaktpunkte zusätzlich desinfiziert. Auch die Mietwagen von Sixt stehen weiter zur Verfügung.

Im Rheinland und in Wuppertal bietet auch Cambio weiter seine Carsharing-Autos an. Wer ein Auto für mindestens fünf Tage mietet, bekommt bis Ende April 50 Prozent Rabatt.