Corona und Fußball-Bundesliga: Dutzende Spieler in Quarantäne

Kontakte reduzieren? Auf Reisen verzichten? Nicht in der Bundesliga!

RKI und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatten noch vor Weihnachten dazu aufgefordert, Kontakte zu reduzieren und auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Doch bei vielen Fußballprofis scheinen die Appelle an die Eigenverantwortung nicht gefruchtet zu haben. " Muss ich als Spieler wirklich nach Dubai, auf die Malediven oder in die USA fliegen? " Angesichts der Vielzahl an Spielern, die nun nicht ihrem Beruf nachgehen können, findet das nicht nur WDR-Sportreporterin Anne van Eickels " ziemlich verantwortungslos ".

Clubs wollen sich Kritik nicht annehmen

" Es ist nicht so, dass man sich in Deutschland nicht infiziert ", sagt hingegen Leipzig-Trainer Domenico Tedesco. " Wir haben Spieler, deren Familien im Ausland sind. Da ist es menschlich, den Jungs das zu ermöglichen ." Ähnlich argumentiert Gladbachs Manager Max Eberl. Die Spieler seien auch Menschen, die ihren Freiraum haben müssten und dürften, erklärte er und und ergänzte: " Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen über Weihnachten gereist sind. " Kritik am Reiseverhalten der Spieler findet er " an einem gewissen Punkt auch nicht mehr zu ertragen".

DFL und Vereine haben keine Handhabe

Die Vereine oder die Deutsche Fußballliga DFL haben derweil keine Möglichkeiten einzuschreiten. Regelungen für Spieler, sich hier entsprechend zu schützen, indem sie etwa auf unnötige Reisen verzichten, gibt es nicht. Auch auf einen Leitfaden der DFL, an dem sich alle Clubs orientieren könnten, wartet man bislang vergebens.

Afrika-Cup in Kamerun ein weiterer Störfaktor

Und so werden angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen die aktuell fehlenden Spieler wohl nicht die letzten bleiben, die das Virus vom Spielfeld nimmt. Dazu kommt, dass derzeit zwölf Bundesliga-Spieler im Hochrisikogebiet Kamerun sind, wo der Afrika-Cup stattfindet. Eine Möglichkeit, ihnen die Reise zu untersagen, haben die Vereine nicht. Für Länderspiele besteht eine Abstellungspflicht. Die Sorge, dass Kamerun vom Hochrisikogebiet zum Virusvariantengebiet hochgestuft wird, ist groß bei den Bundesliga-Managern. Denn dann müssten die Spieler nach ihrer Rückkehr 14 Tage in Quarantäne - ohne die Möglichkeit, sich freizutesten.

Dass die Zuschauer enttäuscht sein könnten, weil sie viele Stars bei ihrem Stadionbesuch nicht sehen werden, wird übrigens nicht passieren. Denn bis auf weiteres finden alle Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer statt.