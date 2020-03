Mein Leben in Corona-Zeiten - eine Gastkolumne

Zum ersten Mal hörte ich im Januar im Urlaub auf La Palma von dem neuartigen Coronavirus. Unweigerlich erinnerte es mich an ein leckeres Bier. Als ich zurück in Deutschland war, hielt ich diese ganze Geschichte immer noch für recht harmlos und weit weg.

Doch seit Samstag spüre ich die Auswirkungen am eigenen Leib: Die Kita bleibt nun erstmal für voraussichtlich drei Wochen geschlossen.

Wie soll das funktionieren?

Bisher habe ich meinen knapp zwei Jahre alten Sohn morgens auf dem Weg zur Arbeit in die Kita gebracht und ihn nach Feierabend wieder abgeholt. So konnte ich meiner Arbeit in meinem seit neun Jahren bestehenden Geschäft nachgehen. Doch wie soll das nun funktionieren?

Melanie Schütz

Die Großeltern sollen möglichst nicht für die Betreuung der Kinder eingesetzt werden. Doch wie sonst? Urlaub? Überstundenabbau? Bei mir als Selbstständige nicht möglich. Mein Terminplan für kommenden Dienstag ist – noch – voll. Also bleibt nur die Oma, die zum Glück seit Kurzem in Rente ist.

Menschen haben scheinbar Panik

Außerdem mache ich mir mittlerweile große Sorgen, dass Kunden in den kommenden Wochen ausbleiben könnten oder uns gar eine komplette Schließung droht, wie jetzt in Österreich etwa.

Am Freitag hatten wir die erste Absage einer Kundin. Aus Angst vor Ansteckung. Wer weiß, wie viele noch folgen. Nicht nur aus Angst, sondern alleine schon deshalb, weil sie ihre Kinder daheim betreuen müssen und dadurch ihre Termine nicht wahrnehmen können.

Wie hoch wird die Umsatzeinbuße?

Meine erste Handlung, nachdem ich von der Schließung erfahren habe: meinen Physiotherapietermin am Montag absagen. Denn mit Kleinkind dort aufzuschlagen macht einfach keinen Sinn.

Es wird also sicher Umsatzeinbußen geben in den folgenden Wochen. Die Frage ist nur, in welcher Höhe. Wenn ich daran denke, wie es gestern in den Supermarktregalen aussah, schwant mir Böses. Die Menschen haben scheinbar Panik. Noch nie habe ich so leere Regale im Supermarkt vorgefunden, nicht mal an Heiligabend kurz vor Ladenschluss.

Im Moment ist alles ein großes Fragezeichen

Die vergangenen beiden Wochen lief der Betrieb noch ganz normal, auch wenn Corona das Thema Nummer 1 im Kundegespräch war. Doch nun fürchte ich drastische Einbußen. Meine sieben Angestellten und die laufenden Kosten müssen trotzdem bezahlt werden. Außerdem fallen monatlich auch mehrere hundert Euro Kinderbetreuungskosten an, die ja nun noch nicht einmal mehr stattfindet.

Was passiert mit dem Geld? Zahlen müssen wir es sicher trotzdem, auch ohne Gegenleistung. Im Moment ist alles ein großes Fragezeichen. Wie geht es mit der Kinderbetreuung weiter? Wie mit dem Salon? Wie können wir das wirtschaftlich überstehen?