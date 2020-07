Wie Corona unser Leben verändert hat

Am 27. Januar 2020 ist die erste Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland festgestellt worden. Auch wenn sich das Arbeitsleben für viele in NRW mittlerweile weitgehend normalisiert hat, manche sind von der Corona-Krise immer noch besonders betroffen.

Keine Kuss-Szenen mehr

Annette Schmidt ist seit 35 Jahren freischaffende Schauspielerin in Aachen. Da hat sie das freie "Theater K" mitgegründet. Von Mitte März bis Ende Mai konnte sie nicht mehr Theater spielen - und auch kein Geld verdienen; mit Sprecherjobs hielt sie sich über Wasser. "Wir Schauspieler sind ja geübt, mit wenig Geld auszukommen", sagt sie. "Wenn Miete, Telefon und Internet bezahlt sind, bleibt mir noch so viel wie bei Hartz IV."

Aufführung vom Aachener "Theater K" im Freien

Die Aufführungen ihres Theaters K finden jetzt alle draußen, mit maximal 50 Zuschauern statt. Viel schlimmer als die geringen Einnahmen ist für Annette Schmidt, dass auch die Schauspieler auf der Bühne stark eingeschränkt sind und viele Stücke nicht gespielt werden können.

"Wie wir jetzt Theater machen müssen, ist gruselig", erzählt Schmidt. "Wir wollen das Leben abbilden, aber es gibt keine Kuss-Szenen mehr, keine Umarmungen, keine Kampfszenen." Das schmerze.

Online-Unterricht für alle

Nina Verspohl ist Lehrerin für Mathe und Geschichte am Gymnasium Laurentianum in Arnsberg. Schon vom ersten Tag der Schulschließungen an, hat ihr Gymnasium Online-Unterricht angeboten. Schüler, die keinen Rechner zuhause hatten, haben einen von der Schule bekommen, so dass alle mitmachen konnten.