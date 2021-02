Leben im Corona-Standby: Wie 2021 doch kein verlorenes Jahr wird

1. Bringen Sie "la dolce vita" in Ihre Sprache

Sie wissen nicht, ob der lang ersehnte und schwer verdiente Sardinien-Urlaub stattfinden kann? Das ist ärgerlich, und daran wird sich in den nächsten Wochen vermutlich auch nichts ändern. Aber wie wäre es, wenn Sie die Zeit nutzen, und Ihre Italienisch-Kenntnisse verbessern? Viele Sprachinstitute, Lehrer und Volkshochschulen bieten Online-Kurse an. Oder vielleicht kennen Sie auch jemanden, der Ihnen die Sprache per Videokonferenz beibringt? Es wäre doch schön, wenn Sie bald mehr herausbringen als "Un vino, per favore". Denn der nächste Italien-Urlaub kommt bestimmt. Nur wann, das ist die Frage ...

2. Springen Sie auf den Schach-Boom auf

Schach als Corona-Zeitvertreib

Spielen Sie den Alltag und die Sorgen aus. Wie wäre es zum Beispiel mit Schach? Das "königliche Spiel" boomt zur Zeit. Der Münsteraner Großhändler Niggemann vermeldete eine verzehnfachte Nachfrage nach Brettern, Figuren und Schachuhren. Doch auch Online-Schach hat seinen Reiz. Es gibt mehrere Portale, wo man sich kostenlos anmelden und live und weltweit Gegner mit der gleichen Spielstärke herausfordern kann - vom Anfänger zum Profi. Da ergeben sich im Chat schnell Gespräche, die zeigen, dass der Alltag auch in Neuseeland, Pakistan oder Griechenland vom Virus bestimmt wird. Und logisches Denken sowie Geduld werden auch trainiert - gerade in Corona-Zeiten nicht die schlechteste Idee.

3. Die Tage werden länger – und Sie fitter?

Haben sie es schon gemerkt? Die Tage werden wieder etwas länger, und die Temperaturen steigen auch so langsam. Das schreit doch förmlich nach körperlicher Betätigung. Und zwar am Besten im Freien: Gehen Sie spazieren, wandern, joggen, radfahren, skateboarden. Fast egal, was Sie machen, nur machen Sie es! Bewegung und Sonnenlicht regen zum einen die Produktion von Glückshormonen an. Und außerdem schläft man besser, wenn man Sport gemacht hat. Auch das hilft derzeit. Denn die Schlaflosigkeit hat während der Pandemie zugenommen.

4. Tapetenwechsel ohne Umzug

Neuer Look für alte Wände

Immer dieselben vier Wände, die einen immer gleich anstarren: Stubenkoller ist in Pandemie-Zeiten weit verbreitet. Vor allem, wenn es Winter ist und man im Home Office arbeitet. Was tun? Die drastische Lösung lautet Umzug, aber es geht auch einfacher. Wie wäre es, wenn Sie zwei Zimmer tauschen? Das Kinderzimmer wird zum Arbeitszimmer und umgekehrt? Stellen Sie den Küchentisch an die andere Wand, tapezieren Sie den Flur neu, installieren Sie eine Regenwalddusche. Auch kleine Veränderungen können große Wirkung zeigen.

5. Ran an die lange Bank!