Ausgangsbeschränkungen in NRW - wo sie gelten und wie sinnvoll sie sind

Wo gibt es in NRW bereits Ausgangsbeschränkungen, wo werden sie geplant?

Nach den Kreisen Düren und Lippe hatte auch die Stadt Solingen in der vergangenen Woche eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verfügt. Außerdem gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag in einzelnen Gemeinden des Kreises Minden-Lübbecke abhängig von der Inzidenz Beschränkungen.

Eine Ausdehnung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ist für das gesamte Kreisgebiet von Minden-Lübbecke in Planung sowie für den Kreis Euskirchen und die Stadt Oberhausen, so das Ministerium weiter. Der Kreis Euskirchen hat diese wohl auch schon angeordnet – ab sofort. In der Städteregion Aachen soll am Mittwoch eine Entscheidung fallen. Detailregelungen seien den Amtsblättern der Kommunen zu entnehmen.

Dort sind auch die Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung geregelt – die können sich in NRW von Kommune zu Kommune unterscheiden. Dazu zählen in Oberhausen unter anderem berufliche Verpflichtungen, die Versorgung von Tieren - also z. B. mit dem Hund Gassi gehen - oder das Einkaufen von Lebensmitteln.