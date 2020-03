Italienische Corona-Patienten auf dem Weg nach NRW

Der Airbus A310 MedEvac ist für den Transport von Schwerkranken über große Distanzen vorgesehen. Insgesamt stehen in dem Flieger sechs voll ausgerüstete Intensivmedizin-Betten zur Verfügung.

Italien ist das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. In dem Land gibt es mehr als 86.000 bestätigte Infektions- und mehr als 9.100 Todesfälle. In Frankreich starben bislang knapp 2.000 Menschen. In beiden Ländern sind die Krankenhäuser in besonders von Corona betroffenen Regionen vollkommen überlastet.