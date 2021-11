Notbetreuung in Kitas und Kindertagespflege: Ab einem Inzidenzwert über 165 galt ein " Betreuungsverbot mit bedarfsorientierter Notbetreuung ", wie das NRW -Familienministerium es nannte. Viele Kinder wurden also trotzdem noch in den Kitas und Tagespflegestellen betreut.