Wegen Corona: Brings spielen im Kölner Autokino

Konzerte fallen wegen Corona aus

Es soll Mut machen dieses Konzert, Zusammenhalt symbolisieren und klar machen: Wir lassen uns von einem Virus nicht unterkriegen. Denn sonst sind zurzeit alle Konzerte und Veranstaltungen abgesagt, um Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu vermeiden.

Das Autokino in Köln-Porz

Brings dürfen nur mit einer Sondergenehmigung der Stadt Köln in dem Autokino spielen, weil alle in ihren Autos bleiben und so die Abstandsregeln eingehalten werden. Start ist am Freitag und am Samstag jeweils um 20.15 Uhr.

Auch viele andere Bands sind während der Coronakrise schon auf kreative Ideen gekommen. Es wurden Musikvideos online veröffentlicht oder Live-Konzerte in den sozialen Netzwerken gegeben.

Nur 250 Autos erlaubt

Bandmitglied Peter Brings freut sich schon auf die besonderen Konzerte: "Ich bin zum ersten Mal, in meinem Leben im Autokino. Ich find es super, dass wir jetzt hier spielen dürfen."

1.000 Stellplätze hat das Porzer Autokino. Zum Brings-Konzert dürfen aber nur 250 Autos rein, und sie dürfen nicht voll besetzt sein. Maximal zwei Erwachsene und ein Kind bis 14 Jahre dürfen in einem Auto sitzen.

Snacks und Abendkasse gibt es nicht

Eine Abendkasse und den Snack-Verkauf gibt es nicht. Wer Snacks möchte, muss sie sich selbst mitbringen.

Die Tickets konnte man vorab auf der Internetseite des Autokinos bestellen, sie werden durch die Autoscheiben gescannt. Beide Konzerte waren in wenigen Minuten ausverkauft.

Auch für den Betreiber des Porzer Autokinos sind die Konzerte ein Hoffnungsschimmer. Wegen des Coronavirus hatte die Stadt den Betrieb in dem Porzer Autokino bereits schon einmal zwei Wochen lang dicht gemacht. Inzwischen laufen dort aber auch wieder Filme.