Noch sind längst nicht alle Geschäfte geöffnet. In Bielefeld, Köln und Neuss hatten nach einer Stichprobe des Einzelhandel-Beratungsunternehmens EHI etwa drei Viertel aller Geschäfte ab Montag wieder geöffnet. In Köln waren in der Hohe Straße und der Schildergasse nur etwas mehr als die Hälfte der Läden offen, während in Neuss knapp 90 Prozent geöffnet hatten.