Vorerst keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit in NRW

Schwellenwert wird in NRW nicht erreicht

Doch in NRW wird die Einschränkung vorerst nicht in die Praxis umgesetzt. Nicht, weil Ministerpräsident Armin Laschet von den Beschlüssen abweicht und einen Sonderweg geht. Am Dienstagabend hat er bereits angekündigt, die Regel zu übernehmen. Der Grund ist viel einfacher: Der Wert von 200 Neuinfektionen pro Woche wird derzeit nirgendwo in NRW erreicht.

Am Dienstag hatte noch Herne die magische Grenze überschritten - als einzige Kommune in NRW. Der Wert lag bei 203,9. Doch der dortige Trend der sinkenden Zahlen setzt sich fort. Laut den neusten Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch liegt Herne nun unter dem Schwellenwert von 200 - konkret sind es 178,3. Damit droht vorerst keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

In Stein gemeißelt ist das allerdings nicht. Noch ist unklar, ob die sinkenden Zahlen tatsächlich eine Trendwende bedeuten - oder es nur die Auswirkungen von weniger Tests rund um die Feiertage sind.

Kreise in Ostwestfalen in der Nähe von 200

Neben Herne gibt es noch andere Kommunen in NRW, die zumindest in der Nähe der 200er Marke sind - vor allen in Ostwestfalen. So liegt der Kreis Gütersloh am Mittwoch bei 179,4, der Kreis Höxter bei 179 und der Kreis Minden-Lübbecke bei 174,3. Steigen dort die Zahlen noch weiter, könnten bei ihnen demnächst die Einschränkungen gelten.