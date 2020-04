Corona-Krise: Run auf Baumärkte hält an

Wer sich in den letzten Tagen in einem Baumarkt umgesehen hat, konnte sich aber selbst davon überzeugen, dass der meiste Umsatz offenbar mit Garten- und Renovierungsprodukten gemacht wird. Also mit Artikeln, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Auch vor diesem Hintergrund ist fraglich, warum ausgerechnet Baumärkte gegenüber anderen Fachgeschäften bevorzugt werden.

Strengere Regeln in Bayern, Sachsen und Mecklenburg

In anderen Bundesländern gehen die Behörden erheblich strenger vor: In Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern dürfen Baumärkte nur professionelle Handwerker versorgen. In Niedersachsen wurden die Märkte erst an diesem Samstag wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.