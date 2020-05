Andrang an NRW-Badeseen: Langenfeld lässt keinen mehr rein

Besucher halten sich grundsätzlich an Regeln

Die Leute würden sich freuen, wieder etwas unternehmen zu können und hätten Verständnis für die Maßnahmen, sagt Florian Süß. "Die Maßnahmen werden grundsätzlich eingehalten - abgesehen von ein paar Jugendlichen vielleicht. Und wenn es mal einer kurz vergisst, reicht eine kleine Erinnerung."

Die Mitarbeiter würden auf die Einhaltung der Regeln achtenJeden Winkel könnten sie aber nicht kontrollieren.

Auch Möhnesee und Baldeneysee gut besucht

Auch am Möhnesee im Kreis Soest sind sehr viele Leute unterwegs - vor allem Paare und Familien. Die meisten sind mit dem Fahrrad oder dem Moped gekommen.

Der "Seaside Beach" am Baldeneysee in Essen ist ebenfalls gut besucht, auch hier sind die Leute aber hauptsächlich zu zweit da, einige zu viert. 1.700 Menschen dürfen wegen der Auflagen auf den Strand - so viele sind es aber noch nicht.

Eine Reporterin vom WDR berichtet, dass die Stimmung am "Seaside Beach" dort trotz der Hygiene-Auflagen angenehm entspannt ist. Die meisten Leute halten sich auch dort an die Maßnahmen - die Betreiber hätten nur einmal bei einer Gruppe von Jungen eingegriffen, die dicht nebeneinandersaßen.

Kölner Ordnungsamt erarbeitet Hygiene-Konzept für Seen

Private Seen müssen von den Betreibern kontrolliert werden, öffentliche von den Behörden. Die Stadt Köln will in den nächsten Tagen ein Hygiene-Konzept für die öffentlichen Badeseen vorlegen. Die Entscheidung der Landesregierung zur Öffnung der Seen sei so kurzfristig gekommen, dass man noch kein Konzept fertig habe.

Stand: 21.05.2020, 15:04